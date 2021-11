CROSS NATIONAL C.A BEGLAIS Parc de Mussonville, 11 décembre 2021, Bègles.

CROSS NATIONAL C.A BEGLAIS

du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Parc de Mussonville

La section Athlétisme du C.A.B organise son cross le week-end du 11 et 12 décembre. Les inscriptions sont ouvertes sur le site protiming.fr [[https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6154](https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6154)](https://www.protiming.fr/Runnings/detail/6154). Il ne vous reste plus qu’à chausser vos plus belles (et surtout plus rapides !) baskets et vous entraîner dans l’attente de cette compétition béglaise !

Parc de Mussonville rue alexis labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T08:00:00 2021-12-11T23:59:00;2021-12-12T08:00:00 2021-12-12T23:59:00