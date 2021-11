Cross Henri Kuhn Bischwiller, 4 décembre 2021, Bischwiller.

Cross Henri Kuhn Bischwiller

2021-12-04 13:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Bischwiller 67240

0 EUR Cross en mémoire d’Henri Kuhn, ancien entraîneur du club. Ce cross ouvert à tous, offrira un parcours sinueux, légèrement vallonné et plus ou moins boueux selon les conditions météo du moment.

13h15 : relais duo 6x800m

13h50 : 900m poussin(e)s

14h : 1880m benjamin(e)s-minimes

14h15 : cross court 3800m cadet(te)s et plus

14h50 : 450m débutant(e)s

15h05 : cross long 7 200m cadet(te)s et plus

Tous les niveaux sont acceptés, alors n’hésitez pas à vous inscrire sur la plate-forme www.performance67.com

+33 3 88 94 74 55

Bischwiller

dernière mise à jour : 2021-10-23 par