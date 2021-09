Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Cross duathlon et run and bike Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Cross duathlon et run and bike 2021-10-03

Yzeure Allier Yzeure Tous les voyants sont au vert pour la journée du dimanche 3 octobre.

Le TRIMAY et LA ROMYA s’associent pour vous proposer une journée dédiée aux sports enchainés sur le site des Ozières à Yzeure. +33 7 61 58 13 08 https://romya03.wordpress.com/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

