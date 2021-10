Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600, Neuf-Brisach Cross des remparts Neuf-Brisach Neuf-Brisach Catégories d’évènement: 68600

Neuf-Brisach

Cross des remparts Neuf-Brisach, 14 novembre 2021, Neuf-Brisach. Cross des remparts 2021-11-14 – 2021-11-14

Neuf-Brisach 68600 EUR Cross pour adulte et jeune. Marche nordique. 3 parcours proposés. Inscriptions sur le site SPORKRONO. +33 6 36 02 33 07 Cross pour adulte et jeune. Marche nordique. 3 parcours proposés. Inscriptions sur le site SPORKRONO. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: 68600, Neuf-Brisach Autres Lieu Neuf-Brisach Adresse Ville Neuf-Brisach lieuville 48.01568#7.52583