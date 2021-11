Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc 35460, Saint-Marc-le-Blanc Cross des Picaous et randonnée pédestre Saint-Marc-le-Blanc Saint-Marc-le-Blanc Catégories d’évènement: 35460

Saint-Marc-le-Blanc 35460 Saint-Marc-le-Blanc Venez participer au Cross des Picaous ! Au programme :

– à 10h00 : Randonnée pédestre de 10 kms

– à partir de 11h : 9 courses Cross Country et 4 courses Relais Cross Country Buvette et restauration sur place.

Pass sanitaire obligatoire.

