Bruyères Vosges Bruyères C’est à Bruyères que les sapeurs pompiers vosgiens vont chausser leurs baskets pour l’édition

2022 du cross départemental.

Près de 30 ans après la dernière édition dans la cité de l’Avison, Bruyères accueillera ce

samedi 26 février plus de 500 sapeurs pompiers vosgiens pour leur épreuve du cross. Le beau

parcours situé derrière la salle polyvalente qui a aussi accueilli en son temps les épreuves

départementales et même régionales d’UNSS, a été retenu par les pompiers locaux pour

accueillir leurs homologues.

Qualificatif pour les épreuves régionales et nationales, cette épreuve sportive est un moment

incontournable pour les sapeurs pompiers.

Sous l’impulsion du Lieutenant Jérôme VILLAUME, chef de centre, et de Martin

VILLAUME, président de l’amicale, le personnel du centre local, se retrousse les manches

pour accueillir comme il se doit leurs collègues.

Première épreuve à 13H ce samedi stade Noël TIJOU. N’hésitez pas à venir encourager les

sportifs. +33 3 29 50 50 18 CS Bruyères

