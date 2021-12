Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Cross de Tournus Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

2022-01-09 – 2022-01-09

Tournus Saône-et-Loire EUR Commencez l’année sportivement, en participant au 1er cross de Tournus. Les courses sont ouvertes à tous, et la manifestation se terminera par un relais-cross. astournus.athle@wanadoo.fr +33 3 85 51 78 19 http://www.astournus-athle.fr/actu/ Commencez l’année sportivement, en participant au 1er cross de Tournus. Les courses sont ouvertes à tous, et la manifestation se terminera par un relais-cross. Tournus

