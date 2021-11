Morcourt Morcourt Aisne, Morcourt Cross de Morcourt Morcourt Morcourt Catégories d’évènement: Aisne

2021-11-28 08:00:00 – 2021-11-28 12:00:00

Le 22ème cross de Morcourt aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 Inscription à partir de 8h à la salle polyvalente, course jeune gratuite à partir de 10h. Cross court & long : 3€ à 10h30 Pass sanitaire requis

ufolep02@gmail.com +33 3 23 74 99 43

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

