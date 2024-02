CROSS DE LESPIGNAN Lespignan, samedi 17 février 2024.

Sur le parcours de santé, Lespignan Aventures propose aux enfants de Lespignan et des villages voisins, de courir sur trois distances différentes, dans un cadre agréable avec vue sur la mer. Chaque participant recevra une médaille à son arrivée et tous les inscrits auront droit à une boisson et un gâteau.

Buvette sur place.

Les distances à parcourir varient selon les catégories d’âge

Les enfants nés entre 2015 et 2018 auront une marche de 800 mètres, avec un départ à 11h15.

Les enfants nés en 2013 et en 2014 participeront à une course de 1 200 mètres, avec un départ à 9h30.

Les enfants nés en 2011 et 2012 auront une course de 2 850 mètres, avec un départ à 10h.

Les enfants et les jeunes nés avant 2011 auront une course de 4 400 mètres, avec un départ à 10h30. EUR.

