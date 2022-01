Cross de l’Epinay 2022 Forges-les-Eaux, 13 février 2022, Forges-les-Eaux.

Cross de l’Epinay 2022 Grange de l’Epinay Avenue Mathilde Forges-les-Eaux

2022-02-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-02-13 Grange de l’Epinay Avenue Mathilde

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Le dimanche 13 février 2022 , Cross de l’Epinay.

Au programme :

– Benjamins/Benjamines – 200 m – 9h50

-Minime garçons / Minimes filles – 2800 m – 10h

– Cadets / Cadettes – 4000 m – 10h15

– Juniors/Espoirs / Seniros / Masters femme – 6000 m 10h30

– Juniors / Espoirs / Seniors / Masters homme – 8000 m – 11h

Inscriptions : sport-up.fr

Ouvert à toutes et tous, licenciés et non licenciés.

7 euros pour les juniors, espoirs, seniors et masters.

Gratuit pour les Benjamins, Minimes et Cadets.

Parcours entièrement en sous-bois.

Récompenses : médailles, coupes et lots

Buvette et restauration sur place

Parking. Possibilité de ramener sa tente.

Renseignement : 06.42.75.62.89

andelar8@aol.com

+33 6 42 75 62 89

Grange de l’Epinay Avenue Mathilde Forges-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-01-28 par