Landes Le 08 Janvier 2023 rendez vous au stade d’Aire sur l’Adour pour les championnats départementaux des Landes de cross

Horaires :

11h00 : Éveil athlétique féminines

11h15 : Éveil athlétique masculins

11h30 : Benjamines

11h50 : Benjamins

12h10 : Minimes féminines

12h35 : Poussines

12h50 : Poussins

13h05 : Minimes masculins + Cadettes

13h35 : Cadets + Juniors féminines / Juniors Masculins

14h10 : Espoirs, Seniors, Veterans féminines

15h00 : Espoirs, Seniors, Veterans masculins

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

