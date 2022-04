Cross Coloré Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d’Esserent Oise Cross coloré SAMEDI 7 MAI 2022 de 9H à 13H 3 PARCOURS :

> 10H : 1,5 km

> 10H20 : 3 km

> 11H : 6 km Échauffement musical avec le club d’athlétisme de Saint-Leu d’Esserent.

En partenariat avec les parcours du cœur de la Fédération Française de Cardiologie.

Complexe Pascal Grousset, avenue de la Commune de Paris 60340 Saint-Leu d’Esserent

Gratuit – ouvert à tous dès 6 ans Infos :

06 79 52 62 60

sport@saintleudesserent.fr Inscription en ligne :

sport@saintleudesserent.fr +33 6 79 52 62 60 https://my.weezevent.com/crosscolor%C3%A9

Saint-Leu-d'Esserent

