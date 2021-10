Croqu’livres Villeneuve-sur-Lot, 6 novembre 2021, Villeneuve-sur-Lot. Croqu’livres 2021-11-06 10:30:00 – 2021-11-06 Bibliothèque municipale 23 rue Etienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Les bébés et leurs leurs parents sont invités sur le tapis de lecture pour un moment de découverte.

Pour les 0 à 3 ans, dans le Tout petit’Espace. Sans inscription. Pour les 0 à 3 ans, dans le Tout petit’Espace. +33 5 53 40 49 02 Les bébés et leurs leurs parents sont invités sur le tapis de lecture pour un moment de découverte.

Pour les 0 à 3 ans, dans le Tout petit’Espace. Sans inscription. la bib dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Bibliothèque municipale 23 rue Etienne Marcel Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40863#0.70342