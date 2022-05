Croquis Nature Jardin du musée départemental Maurice-Denis Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Jardin du musée départemental Maurice-Denis, le dimanche 5 juin à 15:00

Guidé par un plasticien du Musée, initiez-vous au croquis de paysage. Cette activitée s”adresse aux jeunes comme aux adultes. Des activités sont proposés tous les weekends de Juin dans les jardins du Musée. Découvrez la programmation complète de “Juin au Jardin” sur musee-mauricedenis.fr . Attention, le jardin n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un atelier croquis pour petits et grands sur les croquis de paysage Jardin du musée départemental Maurice-Denis 2 bis rue Maurice-Denis 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

