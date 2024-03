Croquis de paysages en couleurs naturelles 37 Route de Nantes, 49610 Mûrs-Erigné, France Pays de la Loire Mûrs-Erigné, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T14:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Apprenez à fabriquer votre matériel de dessin grâce et au cœur de la nature ! Lors de cet atelier, vous découvrirez comment créer des couleurs à partir d’éléments naturels : pigments minéraux ou encres de végétaux en fonction de la saison pour croquer les paysages qui vous entourent.

Objectifs :

1. Apprendre à créer son matériel de dessin à partir d’éléments naturels

2. Développer l’observation et la créativité à partir de ce qui nous entoure

3. Identifier des plantes, initier à la reconnaissance botanique

4. Sensibiliser à la compréhension des paysages, leur formation et leur évolution 5. Inciter à une approche sensible pour stimuler l’envie de prendre soin

6. Découverte des ENS et de leurs enjeux

À partir de 8 ans.

