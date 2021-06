Albi Albi Albi, Tarn Croquis dans Albi Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Croquis dans Albi 2021-06-26 10:30:00 – 2021-06-26 17:30:00
JJ 44 place du foirail du Castelvie
Albi Tarn
EUR 55

Albi Tarn EUR 55 Julie Eugène, illustratrice albigeoise, vous invite à une balade croquée dans les rues d’Albi.

Découvrez la ville d’une manière insolite!

