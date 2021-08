Bergerac Musée du Tabac Bergerac, Dordogne Croquis aquarellés du paysage fluvial Musée du Tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Croquis aquarellés du paysage fluvial Musée du Tabac, 18 septembre 2021, Bergerac. Croquis aquarellés du paysage fluvial

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Tabac

### Atelier croquis aquarellés sur chevalet. Installons nous sur des chevalets d’artistes peintres, pour “croquer” le plus beau point de vue de Bergerac face à la rivière Dordogne et aux Quais, ancien port de la ville. Régalons-nous les yeux et laissons-nous inspirer !

Gratuit. Nombre de places limités.

Atelier croquis aquarellés sur chevalet. Musée du Tabac Rue de l’ancien Pont, 24100 Bergerac Bergerac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Musée du Tabac Adresse Rue de l'ancien Pont, 24100 Bergerac Ville Bergerac lieuville Musée du Tabac Bergerac