Partez du bon pied pour cette nouvelle année avec nos histoires pleines d’humour, des blagues et devinettes ! Retrouvez-nous au Centre d’animation Paris’Anim Paul Valeyre (24 rue de Rochechouart, 3e étage) pour une séance de lectures humoristiques ! Pour les 6-12 ans. Entrée libre. Animations -> Lecture / Rencontre Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009

7 : Cadet (323m) 7 : Poissonnière (353m) 26, 32, 43, 45, 85

Contact :Bibliothèque Valeyre 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 0142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;Enfants

Bibliothèque Valeyre

