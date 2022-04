Croqu’histoire : récits gourmands Centre Paris Anim’ Paul Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mercredi 25 mai 2022

de 15h30 à 16h30

gratuit

Les bibliothécaires de la Bibliothèque Valeyre vous proposent une séance de lecture une fois par mois au Centre d’animation Paul Valeyre au 3e étage. Pour le mois de mai, nous vous raconterons des histoires gourmandes ! Pour les 6-12 ans. Entrée libre. Centre Paris Anim’ Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-valeyre-1711 01 42 85 27 56 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Bibliothèque Valeyre Centre Valeyre

