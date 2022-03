Croqu’histoire coups de coeur Centre Paris Anim Paul Valeyre Paris Catégories d’évènement: île de France

Croqu’histoire coups de coeur Centre Paris Anim Paul Valeyre, 13 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h30 à 16h30

gratuit

Rendez-vous le 13 avril pour notre séance Croqu’histoire ! Cette fois-ci venez écouter nos histoires coups de cœur au centre Paris’Anim Paul Valeyre (3e étage). Pour les enfants de 6 à 12 ans. Centre Paris Anim Paul Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart Paris 75009 Contact : 01 42 85 27 56 https://www.paris.fr/equipements/centre-paris-anim-paul-valeyre-1127 Enfants;Littérature

