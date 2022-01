Croquez Sarlat, une autre façon de savourez la pause déjeuner Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda Dordogne Le service du patrimoine vous propose une autre façon de savourer la pause déjeuner. Le 3e jeudi de chaque mois, à 12h30, les agents du service assurent une visite gratuite de 45 minutes à 1h15, en fonction du sujet. Chaque mois, un thème différent est abordé pour vous permettre d’en savoir un peu plus sur la ville.

Jeudi 17 février à 12h30

Les Réserves – Sur réservation uniquement – limité à 15 personnes Jeudi 17 mars à 12h30

Les évêques et leurs actions, par Bernard Podevin

rdv salle du conseil municipal, 1er étage mairie de Sarlat Jeudi 14 avril à 12h30

Le secteur sauvegardé, par Karine Da Cruz

rdv salle du conseil municipal, 1er étage mairie de Sarlat Jeudi 19 mai à 12h30

Le culte marial, par Karine Da Cruz

rdv maison de La Boétie Jeudi 16 juin à 12h30

La caricature politique, autour de l’exposition

rdv chapelle des Pénitents blancs +33 5 53 29 82 98 Le service du patrimoine vous propose une autre façon de savourer la pause déjeuner. Le 3e jeudi de chaque mois, à 12h30, les agents du service assurent une visite gratuite de 45 minutes à 1h15, en fonction du sujet. Chaque mois, un thème différent est abordé pour vous permettre d’en savoir un peu plus sur la ville.

Sarlat-la-Canéda

