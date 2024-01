Croquez la vie en famille Perros-Guirec, dimanche 2 juin 2024.

Croquez la vie en famille Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Chaque famille, munie d’un passeport, peut découvrir de nombreuses animations et participer à de nombreux ateliers:

– Mur d’escalade

– Ateliers de cuisine

– Jeux géants

– Concours de godille et matelotage

– Vélo à smoothie

– Peinture

– Eco-gestes et pleins d’autres activités…

Le thème de cette année Manger Bouger ! .

Boulevard du Linkin

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne enfancejeunesse@perros-guirec.com

Début : 2024-06-02 14:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00



