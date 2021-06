Paris Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Croquer une œuvre ! Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Croquer une œuvre ! Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris. Croquer une œuvre !

Petit Palais, musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, le samedi 3 juillet à 18:30

Saisir un mouvement, une expression, dessiner un détail corporel… installés au milieu des sculptures le public découvre ou parfait les bases techniques du croquis initié par un plasticien du musée. Exprimez votre talent ! _Dans la galerie des sculptures._ Initiation au dessin Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Avenue Winston Churchill 75008 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Adresse Avenue Winston Churchill 75008 Paris Ville Paris lieuville Petit Palais,musée des Beaux-arts de la Ville de Paris Paris