CROQUELUNE Olonzac, 8 décembre 2021, Olonzac.

CROQUELUNE Olonzac

2021-12-08 10:00:00 – 2021-12-08

Olonzac Hérault

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

Le cycle de la Lune. Ce mystère qui nous relie étroitement à l’astre le plus proche de la Terre. La Lune. Elle illumine les nuits quand elle est pleine et donne une lumière magique à la nature, aux arbres, à la neige. Quand elle n’est pas là, tout fait peur, chaque mouvement, chaque petit bruit. Rassurez-vous, il y a toujours un géant pour nous protéger, pour soigner nos nuits tourmentées et accompagner nos rêves. Le « Croquelune » personnage gourmant, ne pouvant s’empêcher de croquer à pleine dent cette Lune si ronde et si appétissante. Croquelune savoure, déguste cet astre comme un gâteau bien moelleux mais, à partir d’un grain de cette Lune, la voici à nouveau belle, grande et brillante… et enfin…bien appétissante !

La Compagnie Les Têtes de Bois – Création : 2021

Spectacle pour les tout petits (moins de 5 ans)

Conception et jeu : Valeria Emanuele

Marionnettes, décors et accessoires : Brina Babini

Regard extérieur : Mehdi Benabdelouhab

Création Lumière : Gabriel Bosc

Inspiré du conte « Le Croquelune » de Anne Noisier. Ed. Grandir

Production : Compagnie Les Têtes de Bois

Partenaires : ville de Juvignac, CREA – ASBL (Belgique) et le Théâtre La Vista-La Chapelle. La communauté des communes du Minervois au Caroux et Hérault Culture – Scène en Hérault.

dernière mise à jour : 2021-10-12 par