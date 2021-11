Aniane Aniane Aniane, Hérault CROQUELUNE Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

CROQUELUNE Aniane, 24 novembre 2021, Aniane. CROQUELUNE Aniane

2021-11-24 10:00:00 – 2021-11-24

Aniane Hérault Aniane Le cycle de la Lune. Ce mystère qui nous relie étroitement à l’astre le plus proche de la Terre. La Lune. Elle illumine les nuits quand elle est pleine et donne une lumière magique à la nature, aux arbres, à la neige. Quand elle n’est pas là, tout fait peur, chaque mouvement, chaque petit bruit. culture@ville-aniane.fr +33 4 67 57 01 40 Aniane

dernière mise à jour : 2021-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Ville Aniane lieuville Aniane