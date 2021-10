Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor, Loudéac CROQUE VACANCES Sur la Toile de mes contes Loudéac Loudéac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac

CROQUE VACANCES Sur la Toile de mes contes Loudéac, 2 novembre 2021, Loudéac. CROQUE VACANCES Sur la Toile de mes contes Loudéac

2021-11-02 15:30:00 – 2021-11-02

Une projection sur grand écran de contes illustrés et racontés pour les enfants. Partez à la découverte de belles histoires et de jeux interactifs.. A partir de 5 ans, sur inscription durée 1 heure.
mediatheque@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 16 13 http://mediatheque.ville-loudeac.fr/

Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Loudéac
Lieu Loudéac