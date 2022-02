Croque musée – Maison Rouge Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Tous les premiers samedis des vacances scolaires, venez croquer le musée, l’architecture, les objets en suivant les conseils du professeur de dessin Mehrake Ghodsi, artiste peintre. *Infos pratiques – Dates : 23 avril, 09 juillet, 22 octobre, 17 décembre – Horaires : De 14h à 16h – Tarifs : 12€ (entrée au musée + visite atelier) – Sur inscription, tout public. maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48 Droits gérés

