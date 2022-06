Croque-morts chanteurs Martigues, 6 octobre 2022, Martigues.

Croque-morts chanteurs

19 quai Paul Doumer Ferrières Théâtre des Salins Martigues Bouches-du-Rhône Ferrières 19 quai Paul Doumer

2022-10-06 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-06 19:45:00 19:45:00

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues

Bouches-du-Rhône

Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent aux sons de l’accordéon, de la guitare électrique et d’une multitude de petits instruments un spectacle musical détonnant. Plus question d’avoir peur des croque-morts, du jour, de la nuit, de la vie… un petit tour au magasin des peurs devient libérateur ! Firmin et Hector nous racontent qui était leur papi Pierre ou que, dans la vie, il ne faut pas se faire de soucis. Les enfants participent avec bonheur au spectacle dès qu’ils sont sollicités. L’humour et la poésie nous délivrent de nos peurs les plus intimes, ouf !

Firmin et Hector sont frères et ne s’arrêtent jamais de chanter. Comment en sont-ils arrivés là ? Tout remonte à l’enfance, le jour où leur grand-mère a dit : « Firmin, Hector, la musique, c’est la vie ! ».

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 http://www.les-salins.net/

Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent aux sons de l’accordéon, de la guitare électrique et d’une multitude de petits instruments un spectacle musical détonnant. Plus question d’avoir peur des croque-morts, du jour, de la nuit, de la vie… un petit tour au magasin des peurs devient libérateur ! Firmin et Hector nous racontent qui était leur papi Pierre ou que, dans la vie, il ne faut pas se faire de soucis. Les enfants participent avec bonheur au spectacle dès qu’ils sont sollicités. L’humour et la poésie nous délivrent de nos peurs les plus intimes, ouf !

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

dernière mise à jour : 2022-06-23 par