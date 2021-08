Orléans Jardin de la Charpenterie Loiret, Orléans Croque la ville Orléans adultes Jardin de la Charpenterie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Croque la ville Orléans adultes Jardin de la Charpenterie, 22 août 2021, Orléans. Croque la ville Orléans adultes

Jardin de la Charpenterie, le dimanche 22 août à 16:30

C’est le plaisir de bien s’imprégner d’un endroit que l’on connaît ou que l’on découvre, de le regarder différemment et de l’observer en se laissant surprendre. Venez découvrit l’art du croquis pris sur le vif : Nadine RAMOND, artiste plasticienne vous guidera pour une initiation pendant laquelle vous croquerez un quartier d’Orléans et ses bords de Loire. Créneau pour ados et adultes

Gratuit

Atelier de croquis en ville en plein air pour ados et adultes Jardin de la Charpenterie Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T16:30:00 2021-08-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Jardin de la Charpenterie Adresse Rue de la Charpenterie 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Jardin de la Charpenterie Orléans