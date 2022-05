Croque ivoire Centre Antoine Vivenel Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Croque ivoire Centre Antoine Vivenel, 14 mai 2022, Compiègne. Croque ivoire

Centre Antoine Vivenel, le samedi 14 mai à 20:00

Présentation de l’exposition Ivoire Ivoires et dessin dans les collections (matériel fourni) En continu durant la Nuit

Entrée libre

Présentation de l’exposition Ivoire Ivoires et dessin dans les collections (matériel fourni) En continu durant la Nuit Centre Antoine Vivenel 17 rue James de Rothschild 60200 Compiègne Compiègne Centre Ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Compiègne, Oise Autres Lieu Centre Antoine Vivenel Adresse 17 rue James de Rothschild 60200 Compiègne Ville Compiègne lieuville Centre Antoine Vivenel Compiègne Departement Oise

Centre Antoine Vivenel Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/compiegne/

Croque ivoire Centre Antoine Vivenel 2022-05-14 was last modified: by Croque ivoire Centre Antoine Vivenel Centre Antoine Vivenel 14 mai 2022 Centre Antoine Vivenel Compiègne Compiègne

Compiègne Oise