Croque archives * « Le mystère du crime de Faux en 1900 »

2022-06-14 12:30:00 – 2022-06-14 13:00:00 EUR Mardi 14 juin Croque archives * « Le mystère du crime de Faux en 1900 », mardi 14 juin de 12h30 à 13h aux Archives.

Une pause patrimoine pour présenter un document ou un fonds conservé aux Archives, un évènement ou une thématique en lien avec la conservation du patrimoine Par Sylvie Vidal (Archives de la Dordogne) Mardi 14 juin Croque archives * « Le mystère du crime de Faux en 1900 », mardi 14 juin de 12h30 à 13h aux Archives.

Une pause patrimoine pour présenter un document ou un fonds conservé aux Archives, un évènement ou une thématique en lien avec la conservation du patrimoine Par Sylvie Vidal (Archives de la Dordogne)

