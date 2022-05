Croque archives “Le destin mal connu des archives et des bibliothèques confisquées sous la Révolution en Dordogne” Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Croque archives "Le destin mal connu des archives et des bibliothèques confisquées sous la Révolution en Dordogne" Archives départementales 9 Rue Littré Périgueux

2022-05-24 12:30:00 – 2022-05-24 13:00:00

Périgueux Dordogne EUR Une pause-patrimoine pour présenter un document ou un fonds conservé aux Archives, un événement ou une thématique en lien avec la conservation du patrimoine. Par Christophe Dutrône Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives départementales 9 Rue Littré Périgueux

