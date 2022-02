Croq’Théo – Si loin, si proches Centre Sèvres, 3 mai 2022, Paris.

En six séances de 45 minutes, exploration de différentes traditions spirituelles et de leurs implications pour les chrétiens. Avec **Nicolas ROUSSELOT** * [3 mai : **Les chrétiens et les juifs**](https://centresevres.com/events/si-loin-si-proches-les-chretiens-et-les-juifs/) * [10 mai : **Les chrétiens et les musulmans**](https://centresevres.com/events/si-loin-si-proches-les-chretiens-et-les-musulmans/) * [17 mai : **Les chrétiens et les bouddhistes**](https://centresevres.com/events/si-loin-si-proches-les-chretiens-et-les-bouddhistes/) * [24 mai : **Les chrétiens et les hindouistes**](https://centresevres.com/events/si-loin-si-proches-les-chretiens-et-les-hindouistes/) * [31 mai : **Les chrétiens et les francs-maçons**](https://centresevres.com/events/si-loin-si-proches-les-chretiens-et-les-francs-macons/)

