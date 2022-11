Croq’festival | Les visites gourmandes de l’Abbaye-aux-Hommes

Croq’festival | Les visites gourmandes de l’Abbaye-aux-Hommes, 16 novembre 2022, . Croq’festival | Les visites gourmandes de l’Abbaye-aux-Hommes



2022-11-16 14:00:00 – 2022-11-16 15:00:00 Profitez d’une visite insolite à croquer à l’Abbaye-aux-Hommes.

Autour du thème de la gastronomie, pendant 1h, découvrez les légumes oubliés, le repas des moines, le jardin des simples et des recettes d’antan

Jauge limitée à 20 personnes.

Inscription sur place ou au 02 31 30 42 81

