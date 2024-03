Croq’ Théo – Bible et archéologie : qui croire ? Facultés Loyola Paris Paris, mardi 23 avril 2024.

Croq’ Théo – Bible et archéologie : qui croire ? Conférence Mardi 23 avril, 12h45 Facultés Loyola Paris Sur inscription, participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T12:45:00+02:00 – 2024-04-23T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T12:45:00+02:00 – 2024-04-23T13:30:00+02:00

Des livres récents ont montré un hiatus entre ce que dit la Bible et ce que décrivent les archéologues de l’histoire d’Israël. Qui faut-il alors croire ? Commentant une découverte archéologique par séance du point de vue d’un bibliste, ce Croq’Théo présentera une voie médiane : la Bible et l’archéologie sont, en fait, complémentaires. La période étudiée s’étendra des origines du peuple d’Israël aux royaumes d’Israël et de Juda, avant l’Exil. (Chaque séance du cycle peut-être suivie de façon autonome)

Prochaines dates :

23 avril

30 avril

7 mai

14 mai

21 mai

28 mai

A propos des cycles de conférences Croq’Théo et Croq’Philo :

Une pause théologique et philosophique de 45 minutes à l’heure du déjeuner, pour une première approche de grandes questions universelles. Chaque thème est développé par un enseignant du Centre Sèvres. Les conférences sont proposées en participation libre.

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris 75006 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.loyolaparis.fr/agenda/croq-theo-bible-et-archeologie-qui-croire-6/ »}]