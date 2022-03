Croq’ lecture Ouzouer-des-Champs Ouzouer-des-Champs Catégories d’évènement: Loiret

Ouzouer-des-Champs

Croq’ lecture Ouzouer-des-Champs, 13 avril 2022, Ouzouer-des-Champs. Croq’ lecture Ouzouer-des-Champs

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13

Ouzouer-des-Champs Loiret Ouzouer-des-Champs Croq’ lecture : en partenariat avec le club sports et détente, lecture Kamishibai et goûter offert pour les enfants, places limitées. Croq’ lecture +33 6 60 55 58 09 Croq’ lecture : en partenariat avec le club sports et détente, lecture Kamishibai et goûter offert pour les enfants, places limitées. Bibliothèque

Ouzouer-des-Champs

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ouzouer-des-Champs Autres Lieu Ouzouer-des-Champs Adresse Ville Ouzouer-des-Champs lieuville Ouzouer-des-Champs Departement Loiret

Ouzouer-des-Champs Ouzouer-des-Champs Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ouzouer-des-champs/

Croq’ lecture Ouzouer-des-Champs 2022-04-13 was last modified: by Croq’ lecture Ouzouer-des-Champs Ouzouer-des-Champs 13 avril 2022 Loiret Ouzouer-des-Champs

Ouzouer-des-Champs Loiret