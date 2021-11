Croq’ Gourmand, les bouchées normandes Caen, 19 novembre 2021, Caen.

Croq’ Gourmand, les bouchées normandes Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen

2021-11-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-20 21:00:00 21:00:00 Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Produits de la mer, viandes, fromages, fruits et légumes, produits cidricoles, la gastronomie normande rayonne. Pour cette nouvelle édition, Croq’ Gourmand propose deux journées de dégustations, de plaisirs culinaires et de gastronomie.

35 chefs et 14 exposants vous attendent pour le plaisir des papilles et des yeux.

Le week-end Croq’Gourmand, traditionnellement installé place Saint-Sauveur, se déplace cette année dans le cloître de l’Abbaye-aux-Hommes et sur l’esplanade de l’hôtel de ville.Les bouchées normandesVendredi 19 novembre de 12h à 21h / Samedi 20 novembre de 10h à 21h

Pendant deux jours, les chefs vous donnent rendez-vous pour déguster leurs créations, sur place ou à emporter !

Bouchées à 2€.

Samedi 20 novembre à partir de 18h30 : concert de Swing Uppercut, quatre musiciens professionnels du swing, une bonne dose d’esprit rock’n’roll et des improvisations jazzy explosives…Cours de cuisine et démonstrations

Qui n’a jamais rêvé de cuisiner comme un chef ? Le temps de Croq Gourmand, la bien nommée salle du Réfectoire est le théâtre de cours et démonstrations réalisés par les chefs caennais.

Places limitées (8 personnes maximum), inscriptions pour les cours de cuisine auprès de Guillaume Lescot : creativeventsfrance@gmail.comMarché GourmandVendredi 19 et samedi 20 novembre de 10h à 20h30

Venez à la rencontre de producteurs et de commerçants caennais pour découvrir nos pépites normandes : vous y trouverez des produits frais, locaux et de saison, à consommer sur place ou à emporter. Il ne vous reste plus qu’à préparer votre panier !Marché au foie grasVendredi 19 et samedi 20 novembre de 9h à 18h

Des producteurs normands vous proposent la vente de foie gras de canard frais et cuisinés.Bienvenue chez les agri’sVendredi 19 et samedi 20 novembre de 9h à 18h

Une vingtaine de producteurs laitiers, carnés, de fruits, de légumes, de produits cidricoles et atypiques s’installent sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour un marché du terroir. L’occasion de découvrir l’agriculture calvadosienne, de rencontrer des agriculteurs et d’échanger sur leurs métiers et leurs méthodes de production .

Au programme également : des animations sur le brassage de la pomme à cidre et la découverte des animaux de la ferme.

https://caen.fr/actualite/novembre-gourmand

Esplanade Jean-Marie Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen

dernière mise à jour : 2021-11-10 par