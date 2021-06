Vergisson Vergisson Saône-et-Loire, Vergisson Cropetite Vergisson Vergisson Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Cropetite Vergisson, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Vergisson. Cropetite 2021-07-19 11:00:00 – 2021-07-22 11:30:00 Musée de Préhistoire Chemin de la Roche

Vergisson Saône-et-Loire Vergisson 2 2 EUR Un moment de partage et d’évasion en découvrant l’histoire de Cropetite, petite fille Cro-Magnon, qui vivait à une époque très très lointaine où la poupée n’est pas encore inventée.

A partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte

Sur réservation (9p)

