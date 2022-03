Cromorne, Grímr La Vapeur, 4 juin 2022, Dijon.

La Vapeur, le samedi 4 juin à 20:30

**Cromorne** (FR) CROMORNE est un duo formé par Nicolas Virey et Kévin Valentin en 2018 au sein du collectif d’artistes dijonnais L’Engeance. La formule minimaliste vielle à roue / batterie / synthétiseur s’exprime à travers une musique de drones, répétitive, hypnotique, épurée et dense à la fois, en filiation avec la musique électronique et contemporaine d’une part et par les musiques anciennes et traditionnelles d’autre part. Une boucle de batterie minimaliste accordée avec les arpèges synthétiques permet à la vielle à roue amplifiée de développer sur une durée étendue des thèmes et des ambiances à la fois entêtantes, dissonantes parfois dansantes et souvent méditatives. [https://youtu.be/XfqxbsAdw1o](https://youtu.be/XfqxbsAdw1o) **Grímr** (FR) Né d’une collision entre un astéroïde et une Testarossa lancée à pleine vitesse, Grímr est un artiste de musique électronique forant dans les bas-fonds de la Cold Wave et de l’EBM pour obtenir une musique lente, percussive et entêtante. [https://youtu.be/7uT-VwKRrhM](https://youtu.be/7uT-VwKRrhM) — Plus d’infos : [https://bit.ly/37TKnqC](https://bit.ly/37TKnqC)

Gratuit

Une nouvelle soirée “Support Your Local Band” placée sous le signe de l’electro avec Cromorne et Grímr le 04 juin 2022.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T23:59:00