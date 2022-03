Cromorne, Grímr Dijon, 4 juin 2022, Dijon.

Cromorne, Grímr La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-06-04 – 2022-06-04 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or

EUR Cromorne (FR)

CROMORNE est un duo formé par Nicolas Virey et Kévin Valentin en 2018 au sein du collectif d’artistes dijonnais L’Engeance.

La formule minimaliste vielle à roue / batterie / synthétiseur s’exprime à travers une musique de drones, répétitive, hypnotique, épurée et dense à la fois, en filiation avec la musique électronique et contemporaine d’une part et par les musiques anciennes et traditionnelles d’autre part.

Une boucle de batterie minimaliste accordée avec les arpèges synthétiques permet à la vielle à roue amplifiée de développer sur une durée étendue des thèmes et des ambiances à la fois entêtantes, dissonantes parfois dansantes et souvent méditatives.

Grímr (FR)

Né d’une collision entre un astéroïde et une Testarossa lancée à pleine vitesse, Grímr est un artiste de musique électronique forant dans les bas-fonds de la Cold Wave et de l’EBM pour obtenir une musique lente, percussive et entêtante.

https://www.lavapeur.com/programme/support-your-local-band-cromorne-grimr-040622

dernière mise à jour : 2022-03-25 par