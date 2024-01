Formation Reiki niveau 1 avec Georgette Hauer Cromary, lundi 11 mars 2024.

Formation Reiki niveau 1 avec Georgette Hauer Cromary Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 09:00:00

fin : 2024-03-11 17:00:00

Formation Reiki niveau 1

Pourquoi s’être formé au Reiki niveau 1 ?

Parce que vous êtes à un moment sur votre chemin de vie où vous avez envie d’évolution , de transformation ou encore de reconversion ?

Pour être en capacité d’apporter à son corps toute l’énergie dont il a besoin, chaque jour

Pour intégrer le travail énergétique dans son hygiène de vie

Dans une démarche de développement personnel et/ou spirituel laïque

Par envie, par besoin, d’apprendre, d’être autonome, d’apporter de l’énergie aux autres…

Parce qu’il est à mon sens plus judicieux, plus simple, plus facile et moins coûteux de se former au Reiki (niveau I) de manière à pouvoir s’apporter à soi-même (ou à l’un de ses proches), toute l’énergie dont le corps à besoin, aussi longtemps et souvent qu’il en a besoin.

Nouveau votre bilan physioscan

Un Bilan Physioscan® 1h – 50€ – Bilan seul (sans ré-information) pour toutes inscriptions avant fin mars, sur les formations de Mars, Avril et Mai 2024

Georgette Hauer

Praticienne en Santé naturelle

Biorésonance NLS PhysioScan® – Reiki – Magnétisme – Hypnose – PNL

12 grande rue – 70190 Cromary

06.49.95.00.74

.

12 grande rue

Cromary 70190 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



L’événement Formation Reiki niveau 1 avec Georgette Hauer Cromary a été mis à jour le 2024-01-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES 7 RIVIERES