Pique-nique dans le parc du château de Las-Croux Las-Croux Cromac, dimanche 28 juillet 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 12:30:00

fin : 2024-07-28 14:30:00

Apportez votre pique-nique et profitez du cadre du parc du château de Las Croux pour vous détendre en famille ou entre amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir habillés dans le style du 19ème siècle ou bien avec un accessoire du type ombrelle, canne, canotier, dentelles, etc, afin de recréer l’ambiance des lieux à l’époque de la création du jardin.

Las-Croux Château de Las Croux

Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



