Crokart Cachan – Fabrication de pochettes en bâches recyclées

Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le mardi 3 mai à 14:00

Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre, le mardi 3 mai à 14:00

Crokart Cachan – Fabrication de pochettes en bâches recyclées ————————————————————- ### Le 03 MAI à 14:00 _Maison de l’Environnement_ _66 rue de la Division du Général Leclerc_ _Arcueil_ Venez apprendre à confectionner de jolies pochettes en réutilisant des bâches de communication utilisées pour la promo de nos événements : rien ne se perd, tout se transforme ! Plus d’infos et réservations via culture@ville-cach A partir de 6 ans maison de l’environnement et Crokart Cachan Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

