La Vestiboutique de la Croix Rouge de Senlis est ouverte à tous ! Croix Rouge Senlis, 8 novembre 2023, Senlis.

Conçues sur un principe de boutiques solidaires, les Vestiboutiques de la Croix-Rouge française sont ouvertes à tous. Elles permettent de donner une nouvelle vie aux vêtements et offre la possibilité à chacun de se vêtir à petit prix.

Les vêtements proposés à la vente sont issus de la générosité du public. Vous pouvez déposer les vêtements dont vous ne vous servez plus les mercredis et vendredis après-midi de 14h00 à 17h00, propres et en bon état.

Les vêtements sont ensuite triés et mis en rayon par nos bénévoles.

Lorsque vous réalisez un achat dans notre vestiboutique, vous contribuez au financement des actions sociales de la Croix-Rouge telles que la distribution de colis alimentaires aux personnes en difficultés.

Croix Rouge 72 rue du Moulin Saint Rieul 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

2023-12-29T14:00:00+01:00 – 2023-12-29T17:00:00+01:00