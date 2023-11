Initiation aux premiers gestes qui sauvent Croix Rouge Hendaye, 25 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Ateliers animés par les formateurs de l’antenne hendayaise de la Croix Rouge Française

Parent-enfant à partir de 5 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. .

Croix Rouge Rue Leku Eder

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshops led by trainers from the Hendaye branch of the French Red Cross

For parents and children aged 5 and over.

Talleres dirigidos por monitores de la filial de Hendaya de la Cruz Roja Francesa

Para padres y niños a partir de 5 años.

Workshops, die von den Ausbildern der Hendaye-Antenne des Französischen Roten Kreuzes geleitet werden

Eltern-Kind ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-09 par Hendaye Tourisme & Commerce