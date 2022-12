Les boîtes de Noël de la Croix-Rouge Croix Rouge Française Roubaix Catégories d’évènement: Nord

03 20 01 05 40 https://nord.croix-rouge.fr/roubaix/ La Croix-Rouge de Roubaix participe à l’opération Les Boîtes de Noel

Vous pouvez faire un geste solidaire pour les personnes isolées ou démunies

Mettez dans une boite à chaussure :

1 accessoire chaud (gants, chaussettes, écharpe, bonnet)

1 produit de beauté (eau de toilette, soin, crème)

1 gourmandise (bonbons, gâteaux, secs ou en conserve et non périssable)

1 jeu ou 1 loisir

1 dessin ou un mot doux

