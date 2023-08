Visite du bâtiment de la Croix-Rouge française à Chalon-sur-Saône Croix-Rouge française Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Visite du bâtiment de la Croix-Rouge française à Chalon-sur-Saône Croix-Rouge française Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône. Visite du bâtiment de la Croix-Rouge française à Chalon-sur-Saône Dimanche 17 septembre, 14h00 Croix-Rouge française Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le bâtiment, construit dans les années 1930, qui abrite la Croix-Rouge française depuis une importante réhabilitation en 2018-2019, mais aussi de l’histoire de la Croix-Rouge, notamment à Chalon-sur-Saône. Vous assisterez à la présentation d’une ambulance et d’un poste de secours, du SAMU social, ainsi que des activités de la Croix-Rouge aujourd’hui. Une initiation au massage cardiaque est également prévue.

Visites à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 (durée : 1h30). Croix-Rouge française 13 rue Claude Perry, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE, Saône-et-Loire Autres Lieu Croix-Rouge française Adresse 13 rue Claude Perry, 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Croix-Rouge française Chalon-sur-Saône latitude longitude 46.784187;4.839185

Croix-Rouge française Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalon-sur-saone/