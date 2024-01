Conférence Regards Croisés Sport-Santé Croix Rouge Française Bègles, jeudi 8 février 2024.

Conférence Regards Croisés Sport-Santé Conférence sur la thématique du Sport-santé. Organisée par la Croix Rouge Française et la Maison Sport Santé de Bègles. Jeudi 8 février, 18h30 Croix Rouge Française

Suite au documentaire À vos marques, prêts, bougez le sport, c’est la santé, diffusé sur Arte, la Croix Rouge Française et la Maison Sport Santé de la Ville de Bègles co-organisent une conférence destinée aux étudiants kiné de la Croix Rouge et au grand public.

Les thèmes abordés lors de cette conférence :

la sédentarité,

l’activité physique,

sport et handicap,

les structures accompagnantes comme la Maison Sport Santé.

Avec l’intervention exceptionnelle de Laurant Chardard, champion du monde handisport en natation et d’experts.

Suivez le lien pour vous Inscrire

Renseignements : 05 57 96 96 78

sport conférence