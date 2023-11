[Braderie de la Croix Rouge] Croix Rouge Dieppe, 9 décembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Flânez parmi les articles d’occasion proposés par la Croix Rouge et faites de jolies trouvailles, meubles, vaisselles, livres, hifi/disque/dvd, vous y trouverez votre bonheur..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Croix Rouge

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Take a stroll through the second-hand items on offer at the Red Cross and you?ll be sure to find something to suit your taste: furniture, crockery, books, hifi/discs/dVDs.

Echa un vistazo a los artículos de segunda mano que ofrece la Cruz Roja y hazte con estupendos hallazgos: muebles, vajillas, libros, equipos de música, discos y DVD… seguro que encuentras lo que buscas.

Stöbern Sie durch die vom Roten Kreuz angebotenen Second-Hand-Artikel und machen Sie hübsche Funde: Möbel, Geschirr, Bücher, Hifi/Disc/DVD, hier finden Sie Ihr Glück.

Mise à jour le 2023-11-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche