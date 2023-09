Orientations sexuelles et identités de genre, comment accompagner les jeunes ? Croix Rouge Compétences Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Orientations sexuelles et identités de genre, comment accompagner les jeunes ? Croix Rouge Compétences Valence, 19 octobre 2023, Valence. Orientations sexuelles et identités de genre, comment accompagner les jeunes ? Jeudi 19 octobre, 13h00 Croix Rouge Compétences gratuit sur inscription Dans le cadre des rencontres thématiques proposées par le dispositif Adultes Relais, la Ville de Valence, en partenariat avec le département de la Drôme et le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD), Vous propose une conférence

Ouverte à toutes et à tous, professionnels ou bénévoles en lien avec les Jeunes (16-25 ans)

Action co-financée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes et la Caisse d’Allocations Familiales de la Drôme Croix Rouge Compétences 76 Chemin de Ronde – 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T13:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:30:00+02:00

2023-10-19T13:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:30:00+02:00 identité de genre – trans – queer Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Croix Rouge Compétences Adresse 76 Chemin de Ronde - 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville Croix Rouge Compétences Valence latitude longitude 44.932182;4.901972

Croix Rouge Compétences Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/